3 Fakta Dua Warga Bekasi Ditembak OTK, Senjata Diduga Air Softgun

WARGA Kampung Tambun Magih, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ditembak oleh sekelompok Orang Tak di Kenal (OTK), pada Senin 6 November 2023 malam.

Akibat dari insiden itu, dua orang warga masing-masing mengalami luka bagian tangan dan paha. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelaku Sekitar 5 Orang

"Kejadian sangat singkat di duga pelaku sekitar 5 orang dan 2 orang korban mengalami luka tembak, satu orang tertembak di bagian tangan dan satu nya lagi di bagian paha , dari sementara korban di larikan ke rumah sakit," kata Kapolsek Babelan Kompol Didik Prijo Susilo, Selasa (7/11/2023).

2. Polisi Kumpulkan Barang Bukti dan Periksa Saksi

Kapolsek Babelan, Kompol Didik Prijo Susilo mengatakan, pihaknya mendatangi langsung lokasi kejadian (TKP), untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi.

Sementara dari hasil olah TKP, kata Dia, hasil dari rekaman CCTV terlihat terduga para pelaku menggunakan 3 unit sepeda motor berjumlah 5 orang berboncengan.