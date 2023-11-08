Petugas Evakuasi Pohon Bambu Tumbang Setinggi 15 Meter Timpa Teras Rumah Warga Cipayung

DEPOK - Satuan tugas (Satgas) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok dikerahkan untuk membantu warga dalam mengevakuasi pohon bambu yang tumbang setinggi 15 meter. Pohon bambu tumbang di Perumahan Permata Depok RW 7 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Minggu (5/11) dan menimpa teras rumah warga.

“Hari ini kami turunkan satu regu satgas yang terdiri dari 10 personel untuk membantu warga mengevakuasi serumpun pohon bambu yang tumbang,” kata Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty, Rabu (8/11/2023).

BACA JUGA:

Citra menjelaskan meski menimpa bagian teras rumah warga, tidak ada yang terluka dari peristiwa tersebut.