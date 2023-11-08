Sempat Dirawat di RS, Korban Tawuran di Manggarai Meninggal

Sempat dirawat di RS, korban tawuran di Manggarai meninggal dunia. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Aksi tawuran di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu (21/10/2023) mengakibatkan satu korban luka akibat terkenal lemparan batu. Kini, korban dikabarkan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Iya, sudah meninggal,” kata Kapolsek Tebet, Kompol Jamalinus Nababan, saat dihubungi wartawan, Rabu (8/11/2023).

Ia menyebutkan, korban berinisial SR (23) tersebut telah dimakamkan pada Selasa (7/11/2023).

“Benar, (korban) sudah dimakamkan kemarin,” ujarnya.

Ia mengatakan, korban itu diketahui ikut terlibat dalam aksi tawuran yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Pelaku sekaligus korban,” katanya.