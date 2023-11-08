JAKARTA - Aksi tawuran di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu (21/10/2023) mengakibatkan satu korban luka akibat terkenal lemparan batu. Kini, korban dikabarkan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.
“Iya, sudah meninggal,” kata Kapolsek Tebet, Kompol Jamalinus Nababan, saat dihubungi wartawan, Rabu (8/11/2023).
Ia menyebutkan, korban berinisial SR (23) tersebut telah dimakamkan pada Selasa (7/11/2023).
“Benar, (korban) sudah dimakamkan kemarin,” ujarnya.
Ia mengatakan, korban itu diketahui ikut terlibat dalam aksi tawuran yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Pelaku sekaligus korban,” katanya.