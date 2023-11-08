Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Dirawat di RS, Korban Tawuran di Manggarai Meninggal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:46 WIB
Sempat Dirawat di RS, Korban Tawuran di Manggarai Meninggal
Sempat dirawat di RS, korban tawuran di Manggarai meninggal dunia. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aksi tawuran di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu (21/10/2023) mengakibatkan satu korban luka akibat terkenal lemparan batu. Kini, korban dikabarkan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Iya, sudah meninggal,” kata Kapolsek Tebet, Kompol Jamalinus Nababan, saat dihubungi wartawan, Rabu (8/11/2023).

Ia menyebutkan, korban berinisial SR (23) tersebut telah dimakamkan pada Selasa (7/11/2023).

“Benar, (korban) sudah dimakamkan kemarin,” ujarnya.

Ia mengatakan, korban itu diketahui ikut terlibat dalam aksi tawuran yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Pelaku sekaligus korban,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement