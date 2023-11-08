Polisi Ciduk Belasan Pelajar SMK Lagi Ngefly Ciu dan Obat Keras di Bogor

BOGOR - Sejumlah pelajar SMK yang diduga hendak tawuran ditangkap polisi dan Satgas Pelajar di Jalan Pemuda, Kota Bogor. Di antaranya terdapat pelajar yang dalam kondisi mabuk atau 'ngefly'.

"Tadi mendapatkan laporan, kami tindak lanjuti. Pada intinya ditemukan ada beberapa orang berkumpul dan mencurigakan, karena sepertinya tidak sadarkan diri alias ngefly," kata Kasat Intel Polresta Bogor Kota Kompol Rezky, Rabu (8/11/2023).

Dari hasil peneriksaan, petugas mendapati beberapa bungkus obat keras dan minuman keras jenis ciu. Diduga, usai mengkonsumsi minuman dan obat tersebut mereka akan melakukan tawuran.

BACA JUGA:

"Setelah menggunakan obat diprediksi akan melakukan perbuatan seperti tawuran," jelasnya.

Selanjutnya, para pelajar itu tidak dibawa ke Mako Polresta Bogor Kota hanya diberikan sanksi push up di lokasi. Tak hanya itu, mereka diminta untuk segera pulang dan berswafoto dengan orangtuanya.

BACA JUGA:

"Pertama, melakukan laporan. Jadi setelah pulang mereka akan laporan, selfie, untuk melaporkan menceritakan ke orangtuanya apa yang dikerjakan hari ini. Kedua, kami kasih tugas untuk melaksanakan ibadah bersama keluarganya," ungkapnya.