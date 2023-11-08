Dinkes Depok Sebut Ada Temuan Satu Kasus Positif Cacar Monyet Laporan Faskes DKI

DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menyebut ada temuan satu kasus positif Monkeypox, atau cacar monyet atas laporan fasilitas kesehatan (faskes) DKI Jakarta pada Rabu (8/11/2023).

"Hari ini ada satu positif, laporan dari faskes DKI Jakarta, domisili Depok," kata Kadinkes Depok, Mary Liziawati saat dikonfirmasi.

Mary menegaskan, satu kasus supect atau bergejala di Faskes Kota Bogor negatif Monkeypox setelah dilakukan PCR.

"Yang ini negatif," ucapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris menekankan agar masyarakat tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) guna mencegah penularan Monkeypox atau Cacar Monyet. Ia menilai Mpox terjadi akibat perilaku seks yang tidak sehat.

"Itu jaga perilaku hidup bersih sehat (PHBS) sebab itu ada kaitannya dengan masalah Mpox ini perilaku seks yang tidak sehat," ucap Idris kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (3/11/2023).

Idris menegaskan, belum ada kasus positif Monkeypox atau Cacar Monyet di wilayahnya hingga saat ini.

"Terkait masalah khusus kasus memang belum ada kasus," ujarnya.