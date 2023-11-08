Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Johar Baru Kembali Pecah, Warga Saling Serang dengan Batu dan Bambu

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |20:20 WIB
Tawuran di Johar Baru Kembali Pecah, Warga Saling Serang dengan Batu dan Bambu
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tawuran kembali pecah di Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tawuran terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, saat waktu menunjukkan saat shalat Maghrib berlangsung.

"Iya (pas magrib) tapi udah kondusif, kita maping kita tangkep-tangkepin, ini lagi jalan anggota kesana menelusuri, masuk-masuk," kata Kapolsek Johar Baru, Kompol Ubaidillah saat dihubungi, Rabu (8/11/2023).

Ubaidillah mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pelacakan disejumlah wilayah tempat terjadinya tawuran, di Johar Baru.

"Lagi kita maping pak RW/RT kita panggilin, enggak ada apa-apa sih, enggak ada korban, lecet, luka enggak ada," imbuhnya.

Tawuran terlihat pada video yang diunggah akun Instagram @info_jakartapusat, dalam video tersebut para remaja saling serang dengan melempar batu, hingga adu pukul dengan bambu panjang.

(Awaludin)

      
