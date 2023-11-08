Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menangkan Ganjar-Mahfud, Relawan Srikandi Maksimalkan Suara Emak-Emak

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:38 WIB
Menangkan Ganjar-Mahfud, Relawan Srikandi Maksimalkan Suara <i>Emak-Emak</i>
Relawan siap menangkan Ganjar-Mahfud. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Srikandi Mahfud menggelar pelatihan juru kampanye dan pelantikan pengurus Srikandi Mahfud di Gedung Darul Marfu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (8/11/2023)

Berdirinya Relawan Srikandi Mahfud dimaksudkan untuk mendukung dan memenangkan Capres Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD di Pilpres 2024. BACA JUGA:

Selain itu juga menampung suara akar rumput pendukung Ganjar-Mahfud di berbagai daerah dan membantu program pemerintah yang tidak sampai hingga ke lapisan bawah.

"Acara ini untuk memaksimalkan suara ibu-ibu atau emak-emak di berbagai daerah," kata Ketua Relawan Srikandi Mahfud, Lisa Lidia.

"Semoga Relawan Srikandi Mahfud bisa mengakomodir suara untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Kami optimis mampu berkontribusi signifikan untuk meraih suara dan memenangkan Pak Ganjar-Mahfud," ucap Lisa.

Sementara itu, Lisa berharap Relawan harus memiliki keteguhan hati dalam mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement