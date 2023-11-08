Menangkan Ganjar-Mahfud, Relawan Srikandi Maksimalkan Suara Emak-Emak

JAKARTA - Relawan Srikandi Mahfud menggelar pelatihan juru kampanye dan pelantikan pengurus Srikandi Mahfud di Gedung Darul Marfu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (8/11/2023)

Berdirinya Relawan Srikandi Mahfud dimaksudkan untuk mendukung dan memenangkan Capres Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD di Pilpres 2024. BACA JUGA:

Selain itu juga menampung suara akar rumput pendukung Ganjar-Mahfud di berbagai daerah dan membantu program pemerintah yang tidak sampai hingga ke lapisan bawah.

"Acara ini untuk memaksimalkan suara ibu-ibu atau emak-emak di berbagai daerah," kata Ketua Relawan Srikandi Mahfud, Lisa Lidia.

"Semoga Relawan Srikandi Mahfud bisa mengakomodir suara untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Kami optimis mampu berkontribusi signifikan untuk meraih suara dan memenangkan Pak Ganjar-Mahfud," ucap Lisa.

Sementara itu, Lisa berharap Relawan harus memiliki keteguhan hati dalam mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.