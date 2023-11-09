Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid Ungkap Alasan Aktivis 98 Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud: Mereka Terpanggil

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |04:18 WIB
Arsjad Rasjid Ungkap Alasan Aktivis 98 Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud: Mereka Terpanggil
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengungkap alasan mengapa banyak aktivis tahun 98 banyak turun gunung untuk mendukung pasangan bacapres dan bacawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Menurut Arsjad, aktivis 98 banyak yang merasa sedih terhadap keadaan di Indonesia saat ini. Kepada Arsjad, mereka mengaku ingin tetap memperjuangkan marwah demokrasi agar tidak punah.

“Jadi malahan mereka (aktivis 98) banyak turun, karena apa? Banyak yang merasa terpanggil. Karena apa yang sudah diperjuangkan jangan sampailah punah,” kata Arsjad Rasjid usai menghadiri rapat TPN di Gedung TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Oleh karenanya, ia meminta agar generasi muda kekiniaan untuk mengikuti perjuangan aktivis 98. Menurutnya generasi muda harus bisa merenungkan agar apa yang terjadi pada tahun 1998 itu tidak terjadi kembali.

“Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan, menjaga bagaimana kita memastikan yang paling pasti demokrasi kita hidup terus, demokrasi kita ini harus hidup karena itulah Indonesia, itulah nilai bhineka tunggal ika, itu juga nilai gotong royong kita bersama,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement