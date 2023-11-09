Arsjad Rasjid Ungkap Alasan Aktivis 98 Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud: Mereka Terpanggil

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengungkap alasan mengapa banyak aktivis tahun 98 banyak turun gunung untuk mendukung pasangan bacapres dan bacawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Menurut Arsjad, aktivis 98 banyak yang merasa sedih terhadap keadaan di Indonesia saat ini. Kepada Arsjad, mereka mengaku ingin tetap memperjuangkan marwah demokrasi agar tidak punah.

“Jadi malahan mereka (aktivis 98) banyak turun, karena apa? Banyak yang merasa terpanggil. Karena apa yang sudah diperjuangkan jangan sampailah punah,” kata Arsjad Rasjid usai menghadiri rapat TPN di Gedung TPN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Oleh karenanya, ia meminta agar generasi muda kekiniaan untuk mengikuti perjuangan aktivis 98. Menurutnya generasi muda harus bisa merenungkan agar apa yang terjadi pada tahun 1998 itu tidak terjadi kembali.

“Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan, menjaga bagaimana kita memastikan yang paling pasti demokrasi kita hidup terus, demokrasi kita ini harus hidup karena itulah Indonesia, itulah nilai bhineka tunggal ika, itu juga nilai gotong royong kita bersama,” ungkapnya.