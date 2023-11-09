Mahfud MD: Secara Akademis Saya Setuju dengan Bintan Saragih Agar Anwar Usman Dipecat dari MK

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai, bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman sebagai ketua MK merupakan tindakan tepat.

Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo itu mengatakan, jika Anwar Usman dipecat dari MK, justru akan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme banding.

"Menurut saya itu justru putusan yang tepat, karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MKMK baru untuk banding. Itu berisiko, bisa dibatalkan keputusan MKMK itu," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Sehingga, kata Mahfud, putusan MKMK terhadap paman Gibran Rakabuming Raka itu telah tepat karena Anwar Usman tidak bisa melakukan banding. Bahkan, Mahfud juga mengapresiasi, sanksi yang dijatuhkan, yakni Anwar Usman tidak boleh mengadili perkara sengketa pemilu di MK.

"Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat, dia enggak bisa minta banding, sudah final mengikat dan berlaku sejak tadi malam," katanya.