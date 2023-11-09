Kunjungan Kerja ke Purwakarta, Jokowi Akan Resmikan PLTS Terapung Cirata

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat pada Kamis (9/11/2023). Presiden Jokowi beserta rombongan terbatas bertolak dari Helipad Monumen Nasional, Jakarta menuju Helipad Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta, menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU sekira pukul 07.20 WIB.

Di Jawa Barat, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta.

Selain itu, Presiden akan mengunjungi Pasar Citeko untuk memberikan sejumlah bantuan dan sembako kepada para pedagang serta masyarakat yang ada di sana.

Pada siang harinya, Presiden Jokowi diagendakan untuk menyerahkan sejumlah Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berlokasi di Lapangan Sahate Purwakarta.