Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan Kerja ke Purwakarta, Jokowi Akan Resmikan PLTS Terapung Cirata

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |08:44 WIB
Kunjungan Kerja ke Purwakarta, Jokowi Akan Resmikan PLTS Terapung Cirata
Jokowi kunker ke Purwakarta. (BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat pada Kamis (9/11/2023). Presiden Jokowi beserta rombongan terbatas bertolak dari Helipad Monumen Nasional, Jakarta menuju Helipad Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta, menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU sekira pukul 07.20 WIB.

Di Jawa Barat, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta.

Selain itu, Presiden akan mengunjungi Pasar Citeko untuk memberikan sejumlah bantuan dan sembako kepada para pedagang serta masyarakat yang ada di sana.

Pada siang harinya, Presiden Jokowi diagendakan untuk menyerahkan sejumlah Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berlokasi di Lapangan Sahate Purwakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Presiden jokowi Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement