HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Wanita Cantik yang Bikin Pangeran Diponegoro Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |09:25 WIB
Ternyata Ini Wanita Cantik yang Bikin Pangeran Diponegoro Jatuh Cinta pada Pandangan Pertama
Ilustrasi untuk wanita cantik yang bikin Pangeran Diponegoro jatuh cinta pada pandangan pertama (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Banyak yang penasaran siapa wanita cantik yang bikin Pangeran Diponegoro jatuh cinta pada pandangan pertama? Sosok pemimpin Perang Jawa yang berlangsung pada 1825-1830 ini memang dikenal garang dan berani.

Namun, di balik penggambarannya yang gagah berani, Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai sosok pahlawan yang mudah mencintai wanita. Dilansir dari berbagai sumber catatan sejarah, Kamis (9/11/2023), Pangeran Diponegoro diketahui memiliki banyak istri.

Salah satunya adalah putri Ratu Maduretno, seorang wanita cantik yang bikin Pangeran Diponegoro jatuh cinta pada pandangan pertama.

Diceritakan oleh Peter Carey dalam bukunya “Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855”, pertemuan antara Diponegoro dan putri Ratu Maduretno terjadi dalam suatu ketidaksengajaan.

Kala itu Pangeran Diponegoro dipaksa sang ayah untuk kembali menikah setelah bercerai dengan istri pertamanya. Ia pun diminta untuk melamar Ratu Bendoro, seorang janda tanpa anak dari Sumodiningrat, komandan tentara Jogja yang tewas terbunuh.

Sebagai putra yang berbakti, Pangeran Diponegoro pun berjalan ke Kaputren untuk melamar Ratu Bendoro demi melangsungkan pernikahan tanpa cinta namun sangat berguna dalam urusan politik.

Namun, saat berjalan melewati pintu gerbang menuju tempat menyepi, Pangeran Diponegoro tiba-tiba melihat seorang wanita cantik dalam bingkai gerbang keraton. Wanita cantik tersebut adalah putri Ratu Maduretno. Seketika, Pangeran Diponegoro tertarik secara fisik pada putri tersebut.

Kondisi Pangeran Diponegoro yang terpana kala melihat putri Ratu Maduretno akhirnya dilaporkan pada ayahnya oleh dua pelayan perempuan tua yang jadi pendamping pangeran.

Di lain sisi, Ratu Bendoro rupanya menyatakan tidak ingin menikah lagi. Hal ini memuluskan rencana Pangeran Diponegoro untuk bersanding dengan wanita yang telah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama.

