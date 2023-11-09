Ganjar Pranowo Sebut Banyak Anak Muda Tertarik Jadi Pejabat Daerah

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa sebagian anak muda cenderung tidak tertarik untuk bergabung dalam partai politik, melainkan lebih tertarik menjadi pejabat daerah hingga presiden.

Hal itu diungkapkan oleh Capres yang diusung oleh Partai Perindo dkk. itu ketika menceritakan pengalamannya saat bertanya kepada anak muda tentang minat mereka dalam dunia politik di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

Calon Presiden Ganjar Pranowo memulai ceritanya dengan menceritakan bahwa dia sendiri memutuskan untuk bergabung dengan partai politik dengan dasar keinginan dan hobi pribadinya.

Selama masa kuliahnya, suasana politik sangat dinamis, dan para mahasiswa merasa bahwa respons pemerintah terhadap demonstrasi dan protes mereka belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu memutuskan untuk memasuki dunia politik dan bergabung dengan PDI Perjuangan.

“Saya itu beraktivitas di politik karena ada unsur hobinya di situ. Karena waktu mahasiswa suasana anak mudanya membahana. Pada saat itu kami berpikir setiap kali kami demo selalu saja responsnya belum seperti yang kita inginkan, maka betul pilihan saya adalah dengan masuk ke politik, masih PDI belum perjuangan ketika itu,” kata Ganjar pada Selasa, (07/11/2023).

Namun, ketika Ganjar Pranowo berbicara dengan anak muda tentang minat mereka terhadap partai politik, dia menyadari bahwa banyak di antara mereka sebenarnya tidak tertarik. Ganjar menyampaikan bahwa anak muda sering melihat partai politik dengan pandangan yang kurang positif, mengingat berbagai catatan dan kontroversi yang melekat pada partai-partai tersebut.

“Kemudian hal itu saya sampaikan pada anak-anak muda yang banyak sekali tidak tertarik pada partai politik karena wajah partai politik itu sering kali kesannya menjadi ya banyak catatan lah begitu,” ujarnya.

Ganjar Pranowo kemudian menjelaskan bahwa ketika dia bertanya kepada anak muda apakah mereka tertarik untuk menjadi anggota partai politik, sebagian besar dari mereka tidak menunjukkan minat.