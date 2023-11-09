Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gandeng Polisi Militer, Kejagung Geledah Kantor Notaris Kasus Korupsi Perumahan TNI AD

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |10:54 WIB
Gandeng Polisi Militer, Kejagung Geledah Kantor Notaris Kasus Korupsi Perumahan TNI AD
Penyidik Geledah Kantor Notaris/Foto: dok Kejagung
A
A
A

JAKARTA - Tim Penggeledahan Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL) bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Karawang melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan dua lokasi di Karawang, Jawa Barat.

"JAM Pidmil bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Karawang, telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan di 2 lokasi," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11/2023).

Dua lokasi yang dilakukan penyitaan dan penggeledahan pada Selasa 7 November 2023 itu terkait kasus dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dugaan Penyimpangan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) tahun 2019 - 2020.

Dua lokasi yang digelah yaitu Kantor Notaris/PPAT Tersangka TN, yang beralamat di Grand Taruma Ruko Dharmawangsa II Blok C Nomor 17, Karawang, Jawa Barat.

Selanjutnya, rumah tinggal tersangka TN, yang beralamat di Perumahan Grand Taruma Blok N2/B.06, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184188/kejagung-Ng6F_large.jpg
Breaking News! Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184054/kejagung-0MxZ_large.jpg
Kejagung Sikat Koruptor Tak Lepas dari Dukungan Kuat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331/survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716/kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
Telusuri berita news lainnya
