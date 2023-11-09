Gandeng Polisi Militer, Kejagung Geledah Kantor Notaris Kasus Korupsi Perumahan TNI AD

JAKARTA - Tim Penggeledahan Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL) bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Karawang melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan dua lokasi di Karawang, Jawa Barat.

"JAM Pidmil bersama dengan Tim Kejaksaan Negeri Karawang, telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan di 2 lokasi," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11/2023).

Dua lokasi yang dilakukan penyitaan dan penggeledahan pada Selasa 7 November 2023 itu terkait kasus dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dugaan Penyimpangan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) tahun 2019 - 2020.

Dua lokasi yang digelah yaitu Kantor Notaris/PPAT Tersangka TN, yang beralamat di Grand Taruma Ruko Dharmawangsa II Blok C Nomor 17, Karawang, Jawa Barat.

Selanjutnya, rumah tinggal tersangka TN, yang beralamat di Perumahan Grand Taruma Blok N2/B.06, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat.