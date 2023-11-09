TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Bahas Strategi Pemenangan

JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengintensifkan pembahasan strategi pemenangan di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo.

“Seluruh ketum parpol pengusung dan Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Prof Dr Mahfud MD rapat membahas strategi pemenangan di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta,” ujar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (9/11/2023).

“Mendengarkan laporan dari Ketua TPN Pak Arsjad Rasjid dan para Wakil Ketua TPN Jendral TNI (Purn) Pak Andika Perkasa, Pak Dr TGB Muhammad Zainul Majdi, dan Komjen Polri (Purn) Gatot Eddy Pramono,” imbuh HT.

Hadir pula Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid yang memberikan paparan.

”Kita membahas apa yang sudah kita capai sampai sekarang, dan juga yang penting tadi adalah pengarahan dari para Ketum Parpol kepada TPN,” tutur Hary Tanoe.

(Erha Aprili Ramadhoni)