Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Bahas Strategi Pemenangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |11:07 WIB
TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Bahas Strategi Pemenangan
TPN Ganjar-Mahfud MD bahas strategi pemenangan. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengintensifkan pembahasan strategi pemenangan di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo.

“Seluruh ketum parpol pengusung dan Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Prof Dr Mahfud MD rapat membahas strategi pemenangan di Gedung TPN, MNC Center, Jakarta,” ujar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (9/11/2023).

“Mendengarkan laporan dari Ketua TPN Pak Arsjad Rasjid dan para Wakil Ketua TPN Jendral TNI (Purn) Pak Andika Perkasa, Pak Dr TGB Muhammad Zainul Majdi, dan Komjen Polri (Purn) Gatot Eddy Pramono,” imbuh HT.

Hadir pula Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid yang memberikan paparan.

”Kita membahas apa yang sudah kita capai sampai sekarang, dan juga yang penting tadi adalah pengarahan dari para Ketum Parpol kepada TPN,” tutur Hary Tanoe.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement