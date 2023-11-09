Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Gelar Rapat Pleno Tertutup untuk Pemilihan Ketua Pengganti Anwar Usman

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |11:13 WIB
MK Gelar Rapat Pleno Tertutup untuk Pemilihan Ketua Pengganti Anwar Usman
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini diadakan secara tertutup di Gedung MK, dari pantauan MNC Portal Indonesia, rapat pleno itu sudah dilakukan sejak pukul 09.00 WIB pagi tadi.

Menurut Juru Bicara MK, Fajar Laksono, RPH dilakukan untuk mencari kesepakatan mufakat untuk terpilihnya Ketua MK yang baru. Namun, jika belum menemukan kesepakatan maka pemilihan akan diadakan secara terbuka dengan sistem voting.

"Betul (diadakan sistem voting)," kata Fajar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (9/11/2023).

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan mengatakan jika hari ini, Mahkamah Konstitusi akan melakukan rapat pleno pemilihan ketua baru setelah pencopotan Anwar Usman dari kursi Ketua MK

MK akan menyelenggarakan pemilihan Ketua MK yang baru sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 6 tahun 2023.

"Pukul 09.00 WIB (rapat pleno), akan melaksanakan PMK no 6/2023 tentang pemilihan pimpinan MK,” kata Heru di Gedung MK, Rabu (8/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157600/pemerintah-AYyu_large.jpg
Wamen Rangkap Jabatan Komisaris, Istana: Tidak Menyalahi Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156285/pemerintah-cGS0_large.jpg
MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN hingga Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3156024/mk-tGV4_large.jpg
Breaking News! MK Tolak Gugatan soal Syarat Capres-Cawapres Minimal S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/337/3153112/pemerintah-Tkvm_large.jpg
Mahfud MD: Putusan MK soal Pemilu Dipisah Menimbulkan Kerumitan Tata Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149192/mantan_pimpinan_kpk_bilang_penjual_pecel_lele_di_trotoar_bisa_dijerat_uu_tipikor-v7O8_large.jpg
Mantan Pimpinan KPK Bilang Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Dijerat UU Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142568/mk-1yFK_large.jpg
Kabar Baik! MK Perintahkan Pemerintah Gratiskan Sekolah SD dan SMP Swasta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement