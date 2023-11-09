BNPB Pastikan Tak Ada Kerusakan Pascagempa Beruntun di Tanimbar

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan tidak ada kerusakan bangunan akibat gempa beruntun yang mengguncang Kabupaten Tanimbar, Maluku.

Tercatat pada Rabu, (8/11/2023) pukul 11.52.53, gempa dengan M7,2 mengguncang Tanimbar. Pemutakhiran data Gempa Bumi M7.2 dengan kedalaman 10 KM, menjadi M 6.9 dengan kedalaman 14 km.

“Laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Tanimbar gempa dirasakan Sedang - lemah selama sekitar 3 menit di Kab. Kep. Tanimbar. Gempa dirasakan dengan skala IV-V MMI di wilayah Saumlaki - Kep. Tanimbar,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (9/11/2023).

Gempa juga dirasakan dengan skala IV MMI di wilayah Kepulauan Banda. Gempa dirasakan lemah wilayah Kec. Wetang di Kab. Maluku Barat Daya. Sebagian masyarakat merasakan getaran gempa, namun tidak ada kepanikan. Situasi aman dan kondusif.

Sementara itu laporan dari Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Kab Tanimbar Saumlaki, melalui sambungan telepon, dari hasil pantauan kami di kota dan desa sekitar Saumlaki, tidak ada dampak kerusakan akibat gempa, Sedangkan di kecamatan dan desa belum ada laporan akibat dampak gempa,.

“Upaya penanganan gempa BPBD Kab. Kep. Tanimbar melakukan monitoring dampak dari gempa tersebut dan koordinasi dengan BMKG. Kami bersama BMKG selalu mengupdate info tiap kejadian gempa susulan,” kata Saumlaki.

Saumlaki mengatakan pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan para Camat untuk menghimbau kepada masyarakat melalui para Kades atau Lurah, agar tidak panik, tidak mudah percaya pada info yg tidak resmi, dan selalu melaporkan setiap kejadian dan dampak yang terjadi baik korban maupun kerusakan akibat gempa.