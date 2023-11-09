Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Negara Hancur Jika Hukum Tidak Tegak dengan Benar!

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |15:02 WIB
Mahfud MD: Negara Hancur Jika Hukum Tidak Tegak dengan Benar!
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang, Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa suatu negara akan hancur jika hukum tidak ditegakkan.

Hal tersebut diungkap Mahfud MD menghadiri agenda Dies Natalis ke-57 sekaligus Wisuda Universitas Pancasila tahun ajaran 2022-2023 di Ballroom, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

"Apa yang harus kita lakukan ke depan, tidak lain, kalau ingin tetap menjaga negara ini, kita harus bangun keadilan dan penegakan hukum," kata Mahfud dalam orasi ilmiahnya di depan ribuan mahasiswa, civitas akademika dan para undangan yang hadir.

Hukum, kata Mahfud, adalah panglima tertinggi bagi suatu bangsa dan negara. Sebuah negara bisa hancur jika penegakan hukum tidak tegak.

"Di mana pun, negara hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar, hukum dikondisikan, hukum dibuat alat tipu-tipu," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo itu juga mengatakan, sejatinya penerapan hukum yang benar tidak perlu adanya pembelajaran. Karena hukum harus langsung terpatri di dalam hati nurani setiap masyarakat dan khususnya para pemimpin bangsa.

"Kadang ada orang bilang, saya bukan orang hukum, enggak ngerti soal itu. Padahal gampang soal hukum itu, yakni kesadaran hati nurani kita," katanya.

Halaman:
1 2
      
