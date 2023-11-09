Viral Suami Pergoki Istri Kelonan dengan Pria Lain, Pebinor Sempat-sempatnya Seruput Kopi

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan video viral seorang suami memergoki istrinya tengah selingkuh dan kelonan dengan pria lain di kamar.

Dikutip dari akun X @LiatAjaX, Kamis (9/11/2023), diketahui bahwa suami tersebut melihat istrinya bercumbu dalam kamar sepulang kerja.

"Maksud sampean opo? (maksud kamu apa?)," demikian terlihat dari video yang diunggah.

Pebinor itu pun sempat mengelak berselingkuh dengan istri perekam video. Korban yang terlihat emosi itu pun lalu memintanya duduk di sebelah istrinya.

Si perempuan pun tampak mencoba menenangkan suaminya yang telah memergoki dirinya yang tengah kelonan dengan pria lain.

Momen pelaku sempat-sempatnya menyeruput kopi itu terjadi saat dirinya di dudukkan berdua dengan si wanita di ranjang.

Dalam video itu, si lelaki itu tampak santai menyeruput kopi di gelas yang berada di samping ranjang.

Sementara suami dari perempuan itu tampak tak percaya bahwa istrinya telah berselingkuh.

"Wes teresno hubungan sampean. Wes lanjut wae sampean (Sudah teruskan hubungan kalian. Teruskan saja)," ucap dia.

"Asik yo kelonan wong loro. Anget yo (Enak ya kelonan berdua-duaan. Hangat kan)," ujarnya.