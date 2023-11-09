Ini Alasan Suhartoyo Mau Jadi Ketua MK Gantikan Anwar Usman

JAKARTA - Suhartoyo mengungkapkan alasannya mau menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menggantikan Anwar Usman yang dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Suhartoyo mengatakan, jika dirinya menyanggupi menjadi ketua MK karena merasa ada panggilan dan juga permintaan dari para hakim-hakim di MK.

"Kesanggupan itu sebenarnya datang karena ada panggilan, ada permintaan, dari para hakim-hakim itu," kata Suhartoyo kepada wartawan di Gedung MK, Kamis (9/11/2023).

Selanjutnya, Suhartoyo menuturkan jika, nama dirinya dan Saldi Isra yang harusnya maju karena sudah melalui permintaan dari tujuh hakim lainnya.

"Oleh karena itu, secara faktual memang nama ini hanya berdua (Suhartoyo dan Saldi Isra) sehingga kalau beliau-beliau (para hakim) sudah memberikan kepercayaan, kemudian kami berdua juga kemudian menolak, sementara ada di hadapan mata kita mahkamah konstitusi ini ada sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik," imbuh Suhartoyo.

Sebelumnya, hakim konstitusi memilih Suhartoyo sebagai ketua MK yang baru menggantikan Anwar Usman karena sebelumnya, Anwar dikenakan sanksi pencopotan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa 7 November 2023 lalu.