Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Kirim Tim Jika Pelaku Dugaan Intimidasi Ketua BEM UI Aparat Penegak Hukum

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:26 WIB
Mahfud MD Kirim Tim Jika Pelaku Dugaan Intimidasi Ketua BEM UI Aparat Penegak Hukum
Mahfud MD (Foto: Kemenko Polhukam)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang, Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat suara soal dugaan intimidasi yang didapat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Melki Sedek Huang, setelah dirinya vokal mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres-cawapres.

Mahfud MD mengatakan, dirinya akan segera mengirimkan tim untuk mengusut kasus tersebut. Terlebih jika diketahui bahwa pelaku intimidasi merupakan aparat penegak hukum.

"Nah kalau itu terjadi di bawah, saya akan mengirim tim dalam waktu dekat ini, apa betul itu diteror oleh polisi? Kan gitu kan. Ya kita lihat aja nanti," kata Mahfud MD saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

"Saya tidak bisa menjawab kecuali mengatakan nanti kita lihat kita pastikan dulu karena sekarang ini sesama warga sipil juga saling teror lalu nuduh polisi juga ada loh, banyak. Gitu. Tapi kalau betul-betul polisi nanti kita tangani," sambungnya.

Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa pelaku dalam dugaan intimidasi tersebut belum diketahui. Bisa saja berasal dari aparat penegak hukum maupun sesama warga sipil.

"Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orangtuanya Melki kalau itu hanya dengan telepon, mungkin saja sesama warga sipil mungkin," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011900/mahfud-md-demokrasi-kita-sedang-menghadapi-cobaan-di-persimpangan-jalan-2oeCS5MZqz.jpg
Mahfud MD: Demokrasi Kita Sedang Menghadapi Cobaan di Persimpangan Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/510/3010853/resmikan-asrama-mahasiswa-madura-mahfud-md-mon-ta-jhujhur-ojur-mon-jhujhur-ojur-Vt5qPndLRS.jpg
Resmikan Asrama Mahasiswa Madura, Mahfud MD: Mon Ta' Jhujhur Ojur, Mon Jhujhur Ojur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010373/kenang-salim-said-mahfud-md-jadi-sahabat-yang-terlibat-dalam-berbagai-forum-KwY7ILzgK1.jpg
Kenang Salim Said, Mahfud MD: Jadi Sahabat yang Terlibat dalam Berbagai Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005349/tpn-ganjar-mahfud-dibubarkan-mahfud-md-mari-kita-move-on-hY9lUgVdaK.jpg
TPN Ganjar-Mahfud Dibubarkan, Mahfud MD: Mari Kita Move On
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992255/soroti-korupsi-timah-mahfud-md-dorong-penegak-hukum-kejar-para-koruptor-TsncshSDTW.jpg
Soroti Korupsi Timah, Mahfud MD Dorong Penegak Hukum Kejar Para Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/337/2917441/ketua-bem-ui-diduga-diintimidasi-mahfud-md-melanggar-konstitusi-jika-dilakukan-aparat-38x0Rxq2Fa.jpg
Ketua BEM UI Diduga Diintimidasi, Mahfud MD: Melanggar Konstitusi Jika Dilakukan Aparat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement