NEWS NASIONAL

PSSI Berhasil Datangkan Radja Nainggolan, Saksikan di Okezone Updates Hari Ini!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:32 WIB
PSSI Berhasil Datangkan Radja Nainggolan, Saksikan di Okezone Updates Hari Ini!
Okezone Updates
JAKARTA - PSSI mendatangkan dua pesepakbola keturunan Indonesia, Radja Nainggolan. Selain Nainggolan, PSSI juga mendatangkan Sabrina Dresler. Keduanya didapuk menjadi brand ambassador Piala Dunia U-17 2023.

Keduanya sudah tiba di Indonesia sejak Selasa lalu. Kedatangan mereka ke Tanah Air atas undangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Nainggolan adalah pemain yang pernah merumput bersama tim papan atas dunia. Sementara Sabreena adalah eks pemain Persija yang kini berkarir di Australia.

Selain kabar tentang Piala Dunia U-17 Indonesia, Okezone Updates kali ini juga berisi tentang aksi inspiratif bocah di Pati, Jawa Tengah. Bocah berusia 7 tahun itu rela membongkar celengan untuk menyumbang ke Palestina.

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Qur'anul Hidayat)

      
