PSSI Berhasil Datangkan Radja Nainggolan, Saksikan di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - PSSI mendatangkan dua pesepakbola keturunan Indonesia, Radja Nainggolan. Selain Nainggolan, PSSI juga mendatangkan Sabrina Dresler. Keduanya didapuk menjadi brand ambassador Piala Dunia U-17 2023.

Keduanya sudah tiba di Indonesia sejak Selasa lalu. Kedatangan mereka ke Tanah Air atas undangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Nainggolan adalah pemain yang pernah merumput bersama tim papan atas dunia. Sementara Sabreena adalah eks pemain Persija yang kini berkarir di Australia.

Selain kabar tentang Piala Dunia U-17 Indonesia, Okezone Updates kali ini juga berisi tentang aksi inspiratif bocah di Pati, Jawa Tengah. Bocah berusia 7 tahun itu rela membongkar celengan untuk menyumbang ke Palestina.

(Qur'anul Hidayat)