Kini Giliran Tim Paul Baja M Siahaan yang Mensosialisasikan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Tim Paul Baja M Siahaan terus melakukan kunjungan ke tingkat bawah untuk berinteraksi dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara. Selain berkomunikasi dengan masyarakat, Tim Paul Baja M Siahaan juga mengenalkan program kerja dari pasangan calon presiden dan wakil presiden mereka,

Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kali ini, pertemuan ini berlangsung di Desa Gempolan, Desa Sei Belutu, dan Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban pada hari Selasa, tanggal 7 November.

"salah satu inisiatif Pak Ganjar Pranowo adalah untuk menghasilkan satu sarjana dalam setiap keluarga miskin di Indonesia. Menurutnya, program ini dianggap lebih unggul daripada Program Indonesia Pintar (PIP)," kata Ramses Simbolon mewakili Paul Baja M Siahaan dalam sosialisasi.

Ramses menyatakan bahwa program-program yang telah sukses dijalankan oleh pemerintahan saat ini dan dijalankan dengan komitmen yang tinggi akan tetap dilanjutkan oleh Ganjar. Lebih dari itu, menurutnya, program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, PIP, dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditingkatkan lebih lanjut.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud telah berkomitmen untuk melanjutkan program-program tersebut, bahkan mereka berjanji akan meningkatkannya lebih lanjut untuk kita semua. Contohnya, dalam kasus Program Indonesia Pintar (PIP), jika anak-anak kita berprestasi dan tekun di sekolah, mereka akan memiliki peluang untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menciptakan program yang lebih unggul daripada itu," ujarnya.

Menurut Ramses, program tersebut sangat mungkin diimplementasikan. Ini karena selama 10 tahun kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah, ia berhasil memberikan pendidikan vokasi gratis kepada siswa-siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

"Jika selama ini anak-anak kita menerima uang saku Rp800 ribu per bulan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), kami meyakini bahwa hal tersebut akan ditingkatkan oleh Pak Ganjar jika ia dipercayakan sebagai presiden," katanya.