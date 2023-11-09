Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kini Giliran Tim Paul Baja M Siahaan yang Mensosialisasikan Ganjar-Mahfud

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |16:41 WIB
Kini Giliran Tim Paul Baja M Siahaan yang Mensosialisasikan Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Paul Baja M Siahaan terus melakukan kunjungan ke tingkat bawah untuk berinteraksi dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara. Selain berkomunikasi dengan masyarakat, Tim Paul Baja M Siahaan juga mengenalkan program kerja dari pasangan calon presiden dan wakil presiden mereka,

Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kali ini, pertemuan ini berlangsung di Desa Gempolan, Desa Sei Belutu, dan Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban pada hari Selasa, tanggal 7 November.

"salah satu inisiatif Pak Ganjar Pranowo adalah untuk menghasilkan satu sarjana dalam setiap keluarga miskin di Indonesia. Menurutnya, program ini dianggap lebih unggul daripada Program Indonesia Pintar (PIP)," kata Ramses Simbolon mewakili Paul Baja M Siahaan dalam sosialisasi.

Ramses menyatakan bahwa program-program yang telah sukses dijalankan oleh pemerintahan saat ini dan dijalankan dengan komitmen yang tinggi akan tetap dilanjutkan oleh Ganjar. Lebih dari itu, menurutnya, program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, PIP, dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditingkatkan lebih lanjut.

"Pak Ganjar dan Pak Mahfud telah berkomitmen untuk melanjutkan program-program tersebut, bahkan mereka berjanji akan meningkatkannya lebih lanjut untuk kita semua. Contohnya, dalam kasus Program Indonesia Pintar (PIP), jika anak-anak kita berprestasi dan tekun di sekolah, mereka akan memiliki peluang untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menciptakan program yang lebih unggul daripada itu," ujarnya.

Menurut Ramses, program tersebut sangat mungkin diimplementasikan. Ini karena selama 10 tahun kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah, ia berhasil memberikan pendidikan vokasi gratis kepada siswa-siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

"Jika selama ini anak-anak kita menerima uang saku Rp800 ribu per bulan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), kami meyakini bahwa hal tersebut akan ditingkatkan oleh Pak Ganjar jika ia dipercayakan sebagai presiden," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement