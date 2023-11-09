Tanimbar Diguncang 82 Gempa Susulan Pascagempa Utama M7,2

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 82 kali gempa susulan terjadi pascagempa utama M7,2 di Tanimbar, Maluku, Rabu (8/11/2023) kemarin pukul 11.52 WIB.

“Hasil monitoring BMKG untuk gempabumi Laut Banda M7,2 8 November 2023 pukul 11:52:53 WIB hingga 9 November 2023 pukul 16:30:00 WIB menunjukkan adanya 82 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M6,8,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Kamis (9/11/2023).

Sementara itu, BMKG mencatat gempa susulan terakhir terjadi sore ini pukul 16:14:19 WIB dengan magnitudo M5,3. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,41° LS ; 130,25° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 257 Km arah Barat Daya Seram Bagian Timur, Maluku pada kedalaman 10 km.