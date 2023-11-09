Pesan Panglima TNI: Prajurit Harus Punya Sikap Patuh dan Loyal yang Tegak Lurus

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memimpin olahraga bersama Perwira Tinggi dan Kolonel di lingkungan TNI dan kementerian/lembaga, di GOR A Yani Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (9/11/2023).

Panglima mengatakan, olahraga bersama yang dilaksanakan hari ini, di samping untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani juga sengaja diselenggarakan sebagai sarana silaturahmi, menjaga dan mempererat kerja sama, soliditas serta sinergitas antara Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Kementerian Lembaga.

“Sekaligus untuk memberikan arahan kepada seluruh Perwira khususnya kepada jajaran Perwira Tinggi dan Kolonel yang berdinas di lingkungan kementerian dan lembaga,” kata Yudo Margono, Kamis.

Yudo Margono mengatakan, sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI memiliki peran fundamental untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan Bangsa dan Negara. Untuk dapat menjalankan peran penting tersebut, dibutuhkan prajurit yang profesional, modern dan tangguh.

“Semangat dan jiwa pantang menyerah dibutuhkan sebagai modal utama bagi prajurit TNI untuk menghadapi berbagai tantangan tugas, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Prajurit TNI harus selalu siap untuk menghadapi segala kemungkinan, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun,” ujarnya.

Panglima TNI menegaskan untuk mengenyampingkan ego sektoral demi kemajuan TNI, dan jangan ada tumpang tindih perintah. Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan atau manejerial dan masing-masing Mabes Angkatan sebagai pembina kekuatan. TNI saat ini tengah mengembangkan dan memperkuat Kogabwilhan, sebagai upaya mewujudkan Tri Matra Terpadu.

“Untuk mencapai cara berpikir tersebut, masing-masing prajurit secara pribadi harus memiliki sikap patuh, loyal, danp tegak lurus. Sikap ini diperlukan agar prajurit TNI dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional sesuai dengan bidangnya serta harus patuh kepada perintah atasan dan loyal kepada negara,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI memberikan beberapa penekanan antara lain. Pertama tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta amalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral spiritual dalam melaksanakan tugas secara jujur, adil, dan berintegritas.