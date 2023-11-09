Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK: Sudah Dua Minggu Wamenkumham Berstatus Tersangka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:29 WIB
KPK: Sudah Dua Minggu Wamenkumham Berstatus Tersangka
KPK tetapkan Wamenkumham tersangka (Foto: MPI)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy, sudah dua minggu berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"Kemudian penetapan tersangka Wamenkumham, Benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu ya, dengan empat orang tersangka," ujar wakil ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

Lebih lanjut, Alexander menegaskan bahwa empat tersangka ini, ialah tiga sebagai penerima dengan satu orang yang memberikan suap.

"Dari pihak penerima tiga, dan pemberi satu," ucapnya.

MNC Portal Indonesia, telah menghubungi pihak Kuasa hukum maupun Prof Eddy, namun yang bersangkutan belum kunjung merespons hingga berita ini di tulis.

Sebelumnya, KPK menyatakan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy sudah naik tahap penyidikan. Perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat melalui bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) beberapa waktu yang lalu.

"Sampai saat ini proses penyelidikan di KPK sudah selesai dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

"Tentu setiap proses naik ke penyidikan dilalui dengan proses ekspose dan gelar perakar di bulan yang lalu," sambungnya.

Kendati demikian, Ali belum merincikan siapa dan berapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menurutnya, untuk mengumumkan hal tersebut KPK saat ini masih terus mengumpulkan bukti.

"Artinya kami akan publikasikan dan kami akan umumkan pihak-pihak ditetapkan sebagai tersangka ketika proses penyelidikan itu cukup," ujarnya.

