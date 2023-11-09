Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Wamenkumham Jadi Tersangka, Punya Harta Kekayaan Rp20,6 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:31 WIB
Wamenkumham Jadi Tersangka, Punya Harta Kekayaan Rp20,6 Miliar
Wamenkumham Edward Omar ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy sebagai tersangka perkara dugaan gratifikasi. Hal itu sebagaimana disebutkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

"Kemudian penetapan tersangka Wamenkumham, Benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu ya" ucap wakil ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

 BACA JUGA:

Merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik prof Eddy yang dilaporkan pada 2 Maret 2023, Prof Eddy memiliki total kekayaan Rp20,6 miliar atau tepatnya Rp20.694.496.446.

Dari jumlah tersebut, terbagi dalam tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta kas dan setara kas. Terdapat pula hutang yang dimiliki Prof Eddy.

 BACA JUGA:

Untuk tanah dan bangunan milik Prof Eddy memiliki empat titik yang semuanya berada di Sleman, Yogyakarta. Empat bidang tanah dan bangunan itu memiliki nilai Rp23 miliar.

Untuk alat transportasi dan mesin, Prof Eddy memiliki tiga mobil yang jumlah nilainya mencapai Rp1.210.000.000 (Rp1,2 miliar). Kemudian, kas dan setara kas sejumlah Rp1.933.937.234 (Rp1,9 miliar).

