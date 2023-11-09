Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dorong Pemerintah Cari Solusi Atasi Maraknya Kasus Perundungan di Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:43 WIB
DPR Dorong Pemerintah Cari Solusi Atasi Maraknya Kasus Perundungan di Indonesia
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk mencari solusi yang komprehensif dalam mengatasi maraknya kasus bullying di Indonesia. Ia menekankan pentingnya sekolah mengedepankan pendidikan karakter, untuk membangun mental yang positif bagi para siswa.

Puan juga mengusulkan agar Kemendikbudristek membuat kurikulum untuk membangun karakter siswa yang positif.

“Penting sekali agar pendidikan budi pekerti kembali masuk dalam kurikulum di sekolah, karena menjadi modal penanaman akhlak untuk anak. Pendidikan bukan hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mental yang kuat pada para siswa," kata Puan, Kamis (9/11/2023).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong Pemerintah membentuk Satgas Anti-Bullying karena masalah perundungan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Satgas Anti-Bullying diperlukan karena penanganan kasus perundungan, terutama yang punya efek besar, berkaitan dengan banyak sektor.

Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan fisik dan mental, perlindungan anak, trauma healing, perkembangan karakter anak, pengawasan dari sisi regulasi, hingga penegakan hukum.

“Memang penanganannya (bullying) harus antarsektor. Tidak bisa dilakukan secara parsial. Termasuk bagaimana peran keluarga dan lingkungan juga sangat berpengaruh,” ujar Ace.

Menurutnya, Satgas Anti-Bullying pun dapat melibatkan berbagai perwakilan instansi, termasuk dari pihak sekolah. Ace mengatakan, satgas ini juga bisa bertugas memberikan sosialisasi dan pengawasan demi mencegah terjadinya bullying pada anak.

“Karena perundungan di antara anak-anak harus dicegah sedini mungkin dengan berbagai pendekatan, termasuk bagaimana tindakan terbaik yang harus diambil karena korban dan pelaku sama-sama anak. Harus ada treatment khusus,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Kris Dayanti (KD) menekankan pentingnya kesehatan mental korban. Ia menyoroti kasus terbaru di mana seorang anak perempuan usia 17 tahun di Madiun yang menjadi korban pemerkosaan ayah kandung, paman dan juga kakeknya. Selain itu, korban juga sering mendapat kekerasan fisik dari keluarga ayah kandungnya.

Menurut KD, peristiwa memprihatinkan ini menjadi pengingat betapa besarnya fenomena kasus kekerasan seksual di Indonesia. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual, apalagi Indonesia saat ini sudah memiliki UU TPKS yang menjamin perlindungan dan hak-hak korban.

Kris Dayanti mengatakan penerapan UU TPKS dapat menjadi salah satu langkah upaya memutus rantai kekerasan seksual di Indonesia yang sudah seperti fenomena gunung es. Hal ini mengingat UU TPKS juga memuat aturan tentang pencegahan, termasuk upaya perlindungan dari masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual.

“Penyelesaian fenomena gunung es kasus kekerasan seksual memang harus dilakukan dari hulu ke hilir. UU TPKS sebagai hasil perjuangan banyak pihak harus dapat diimplementasikan secara efektif karena bisa mengatur hak-hak pemulihan psikologis serta restitusi dan kebutuhan lainnya dari korban," terang KD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR Bullying Perundungan DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183219/ketua_dpr_puan_maharani-VPzK_large.jpg
Hadiri Forum Parlemen Negara Middle Power, Ketua DPR Bicara soal Peacebuilding di Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183213/puan_maharani-FNx3_large.jpg
Bertemu Ketua Parlemen Korsel, DPR Dorong Kerja Sama Investasi Hijau-Kolaborasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181666/ahmad_sahroni-B2ds_large.jpg
5 Fakta Ahmad Sahroni Cs Lolos dari Sanksi Pemecatan Sebagai Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181611/dpr-RPFk_large.jpg
MKD Putuskan Adies Kadir Tak Langgar Etik, Golkar Sebut Konstituen di Dapil Girang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181520/sidang_etik-0YeI_large.jpg
Sidang MKD: Uya Kuya dan Adies Kadir Tak Terbukti Langgar Etik DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181518/sidang_etik-YNwV_large.jpg
MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement