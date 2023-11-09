Prof Abdul Mu'ti: Kami Titipkan Suara Muhammadiyah ke Ganjar-Mahfud Bila Terpilih

JAKARTA - Sekretaris Umum (Sekun) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah akan menitipkan suara Muhammadiyah kepada calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal itu diungkapkan Abdul Mu'ti saat menjelaskan kehadiran dirinya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Kamis (9/11/2023).

Abdul Mu'ti juga menjelaskan, agenda utama kehadiran dirinya adalah untuk menyerahkan surat undangan untuk pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud untuk menghadiri dialog publik yang diinisiasi PP Muhammadiyah pada 23 November, jam 09.00 WIB di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Capres dan cawapres Ganjar-Mahfud kata dia bisa memaparkan visi misi dan berdialog langsung dengan peserta dialog yang hadir.

Tujuannya untuk mendapatkan pencerahan dan informasi terkait program 5 tahun ke depan yang akan dijalankan pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud," kata Abdul Mu'ti.

Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan juga dihadiri Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto dan Ketua Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga PP Muhammadiyah Prof Dr Irwan Akib.

Dia menjelaskan, dalam dialog publik ini Muhammadiyah juga akan melakukan telaah kritis terhadap program-program Ganjar Mahfud.

"Kami juga menitipkan suara Muhammadiyah kepada Ganjar-Mahfud apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Abdul Mu'ti.