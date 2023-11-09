Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prof Abdul Mu'ti: Kami Titipkan Suara Muhammadiyah ke Ganjar-Mahfud Bila Terpilih

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |22:16 WIB
Prof Abdul Mu'ti: Kami Titipkan Suara Muhammadiyah ke Ganjar-Mahfud Bila Terpilih
Prof Abdul Mu'ti (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Umum (Sekun) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah akan menitipkan suara Muhammadiyah kepada calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal itu diungkapkan Abdul Mu'ti saat menjelaskan kehadiran dirinya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Kamis (9/11/2023).

Abdul Mu'ti juga menjelaskan, agenda utama kehadiran dirinya adalah untuk menyerahkan surat undangan untuk pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud untuk menghadiri dialog publik yang diinisiasi PP Muhammadiyah pada 23 November, jam 09.00 WIB di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Capres dan cawapres Ganjar-Mahfud kata dia bisa memaparkan visi misi dan berdialog langsung dengan peserta dialog yang hadir.

Tujuannya untuk mendapatkan pencerahan dan informasi terkait program 5 tahun ke depan yang akan dijalankan pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud," kata Abdul Mu'ti.

Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan juga dihadiri Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto dan Ketua Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga PP Muhammadiyah Prof Dr Irwan Akib.

Dia menjelaskan, dalam dialog publik ini Muhammadiyah juga akan melakukan telaah kritis terhadap program-program Ganjar Mahfud.

"Kami juga menitipkan suara Muhammadiyah kepada Ganjar-Mahfud apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Abdul Mu'ti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement