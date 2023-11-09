TPN Siapkan Saluran Komunikasi Antara Anak Muda dengan Capres Ganjar Pranowo

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meluncurkan aplikasi bernama OMG (Oke Mas Ganjar) yang ditujukan untuk menyerap aspirasi anak muda Gen Z, Gen Y dan Generasi Milenial.

OMG merupakan sebuah platform aplikasi yang menghubungkan masyarakat, terutama generasi milenial calon presiden Ganjar Pranowo. Aplikasi yang bisa diunduh (download) di smartphone iPhone dan Android ini menyajikan tiga fitur utama. Yakni Curhat (curahan hati), Podcast dan Event.

Aplikasi ini menggunakan voice base. Jadi anak muda bisa menyampaikan curhat tidak hanya lewat tulisan saja tapi juga bisa lewat suara sehingga bisa melibatkan emosinya.

Kemudian dengan fitur Podcast, anak muda gen Z, gen Y dan milenial bisa melihat segala kegiatan calon presiden Ganjar Pranowo.

Sedangkan fitur Event menyajikan fasilitas, event-event apa saja yang bisa diikuti gen Z bersama dengan Ganjar.

Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi, mengatakan, capres dan cawapres Ganjar-Mahfud ingin berbagi pengalaman dan ingin serius berkomunikasi dengan anak muda, Gen Z, Gen Y dan milenial.

Prabu menjelaskan anak muda merupakan populasi mayoritas dalam pilpres 2024. Pihaknya di TPN mendapatkan pesan khusus dari capres Ganjar Pranowo untuk betul-betul berkomunikasi dan memberikan peran kepada anak muda.

"Untuk itu, salurannya pun kami siapkan agar capres Ganjar Pranowo bisa berkomunikasi dengan anak muda," kata Prabu Revolusi dalam konferensi pers launching Aplikasi OMG (Oke Mas Ganjar) di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Prabu menjelaskan, saluran komunikasi antara Ganjar dengan anak muda dibangun dengan sentuhan teknologi dengan terobosan melalui Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Tujuannya agar anak muda benar-benar bisa menyampaikan pesan, masukan dan kritik ke Ganjar Pranowo.