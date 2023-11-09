Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Undang Polda Metro Terkait Penyidikan Dugaan Pemerasan SYL Besok

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |23:08 WIB
KPK Undang Polda Metro Terkait Penyidikan Dugaan Pemerasan SYL Besok
Ilustrasi (Foto : Antara)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang pihak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait supervisi terkait penyidikan dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo.

"Informasi yang kami terima benar Jumat 10 November 2023, KPK mengundang pihak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk melakukan kordinasi terkait penanganan perkara dugaan pemerasan yang sedang ditanganinya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Undangan koordinasi tersebut sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di Gedung Merah Putih KPK.

Ali menjelaskan, tahapan koordinasi ini merupakan tahapan sebelum dilakukannya supervisi. Tahapan koordinasi inilah yang menentukan sebuah perkara perlu atau tidak dilakukan supervisi.

"Di mana koordinasi ini sebagai tahapan awal KPK untuk mendengarkan penjelasan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengenai penanganan perkara tersebut," ujar Ali.

Halaman:
1 2
      
