HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tebing di Bogor Selatan Longsor, Dua Rumah Warga Terdampak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:24 WIB
Tebing di Bogor Selatan Longsor, Dua Rumah Warga Terdampak
Longsor di Bogor Selatan (Foto: BPBD Kota Bogor)
BOGOR - Tebingan di Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengalami longsor. Dua unit rumah warga mengalami kerusakan dalam kejadian ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.35 WIB. Yang mana, tebingan setinggi 18 meter dengan lebar 10 meter longsor.

"Penyebab kejadian hujan deras dan angin kencang dan ondisi struktur tanah yang labil," kata Theo dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).

Adapun longsor membuat dua rumah warga yang dihuni 3 KK dengan 7 jiwa terdampak longsor. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

