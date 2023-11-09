Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Angin, Pohon Tumbang di Bogor Timpa Mobil Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:42 WIB
Hujan Angin, Pohon Tumbang di Bogor Timpa Mobil Warga
Pohon tumbang di Bogor timpa mobil (Foto : BPBD)
A
A
A

 

BOGOR - Hujan dan angin kencang membuat pohon tumbang terjadi di wilayah Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

"Dikarenakan hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan satu pohon tumbang," kata Kabid Kedaruraran dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 WIB sore tadi. Pohon tersebut tumbang dan menimpa satu unit mobil warga yang tengah terpakir.

"Pohon tumbang menimpa (satu unit) mobil," jelasnya.

Tim TRC BPBD yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan pohon tumbang berhasil dievakuasi petugas.

"Pohon sudah berhasil dievakuasi oleh tim dan mobil sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
