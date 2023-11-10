Jokowi Akan Sampaikan Hasil KTT Darurat OKI Soal Palestina ke Presiden AS

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Muhammad Iqbal mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri OIC’s Emergency Summit di Riyadh pada 11 November 2023.

"Dipastikan bahwa KTT tersebut akan difokuskan untuk membahas perkembangan terakhir situasi di Gaza dan mengkonsolidasikan upaya bersama negara-negara OKI untuk menghentikan kekejaman Israel pada Palestina di Gaza saat ini," ujar Iqbal, Kamis (9/11/2023) kepada awak media.

Ia menjelaskan pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden AS di Washington DC, 13 November 2023 juga tetap akan dilakukan.

BACA JUGA: Jokowi Pastikan Bantuan Beras di Purwakarta Tersalurkan dengan Baik

"Presiden RI direncanakan akan melakukan kunjungan bilateral ke Washington DC pada tanggal 13 November. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Joe Biden," kata dia.

Presiden Jokowi disebut Iqbal akan sampaikan posisi Indonesia mengenai situasi di Gaza kepada Presiden Joe Biden