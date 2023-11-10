Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan Sampaikan Hasil KTT Darurat OKI Soal Palestina ke Presiden AS

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |04:27 WIB
Jokowi Akan Sampaikan Hasil KTT Darurat OKI Soal Palestina ke Presiden AS
Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A
 

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Muhammad Iqbal mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri OIC’s Emergency Summit di Riyadh pada 11 November 2023.

"Dipastikan bahwa KTT tersebut akan difokuskan untuk membahas perkembangan terakhir situasi di Gaza dan mengkonsolidasikan upaya bersama negara-negara OKI untuk menghentikan kekejaman Israel pada Palestina di Gaza saat ini," ujar Iqbal, Kamis (9/11/2023) kepada awak media.

Ia menjelaskan pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden AS di Washington DC, 13 November 2023 juga tetap akan dilakukan.

"Presiden RI direncanakan akan melakukan kunjungan bilateral ke Washington DC pada tanggal 13 November. Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Joe Biden," kata dia.

Presiden Jokowi disebut Iqbal akan sampaikan posisi Indonesia mengenai situasi di Gaza kepada Presiden Joe Biden

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Joe Biden OKI Palestina Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement