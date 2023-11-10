Perangi Belanda, Untung Surapati Menyamar Jadi Penjual Daun Sirih Kumpulkan Pasukan Budak

MALANG - Untung Surapati pejuang kemerdekaan konon pernah menyamar sebagai penjual daun sirih. Ia menyamar usai menjadi buronan VOC pasca pertempuran ia dan para tawanan yang membuat kawan-kawannya gugur.

Kala itu kekalahan persenjataan membuat pasukan para tawanan ini babak belur. Untung Surapati selamat dari berondongan peluru pasukan VOC Belanda dan melarikan diri. Untung Surapati melarikan diri ke rerimbunan rumput ilalang dan bersembunyi di hutan belantara, yang membuat pasukan Belanda kesulitan mengendus jejaknya.

Kalah di pertempuran tak membaut Untung Surapati gentar dan mundur. Justru ia kembali memilih ke ibu kota Batavia, dengan menyamar sebagai penjual daun sirih. Penyamaran ini tentu bukan tanpa alasan, selain untuk menggalang dukungan massa dari rakyat kecil, budak.

Dikutip dari "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati : Kisah Hidup dan Sejarah Untung Surapati Sejak Jadi Budak hingga Pahlawan", Untung Surapati menggalang dukungan untuk melanjutkan perjuangannya melawan kesewenang-wenangan VOC Belanda

Di Batavia itu pula, Untung Surapati dikisahkan juga mengunjungi sanak kerabat dan beberapa kawan-kawannya. Di sana pertemuan tatap muka pertama Untung Surapati dengan mereka acap kali menangis melihat Untung Surapati yang dikira sudah gugur.

Upaya Untung di dalam menggalang massa cukup berhasil. Babad Trunajaya-Surapati menjelaskan bahwa massa yang digalang oleh Untung mencapai 30 orang budak. Mereka meninggalkan kota dengan membawa senjata, menuju padang ilalang yang merupakan tempat persembunyian Untung.