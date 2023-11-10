Menko PMK, Kepala BNPB, Mentan Cek Bencana Kelaparan di Yahukimo

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, akan mengecek kelaparan di Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (10/11/2023).

Sebelumnya bencana kelaparan melanda tanah Papua, tepatnya di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo. Akibat bencana ini, 23 orang meninggal dunia dan 12 ribu orang lainnya di 13 kampung turut terdampak.

“Saya akan ke Yahukimo, berangkat dengan Pak Kepala BNPB, dengan Pak Menteri Pertanian,” ungkap Muhadjir dalam keterangannya di Istana Wapres, Jakarta, dikutip Jumat (10/11/2023).

Muhadjir mengatakan akan mengecek langsung kondisi bencana kelaparan sekaligus untuk membawa bantuan ke Yahukimo.

“Kita juga akan membawa bantuan yang kedua. Kita ingin nanti akan setelah dari Yahukimo mau kita ada rapat kerja di Wamena untuk memetakan masalahnya bagaimana supaya ada solusi permanen,” ujarnya.

Muhadjir mengatakan pemerintah akan mencari solusi untuk mengatasi kelaparan di Yahukimo. Salah satunya terkait varietas atau jenis tanaman pangan yang cocok untuk ditanam dan tahan cuaca di Yahukimo.

“Karena itu berkaitan dengan masalah kualitas dari apa tanaman yang menghasilkan bahan pokok yang berupa umbi-umbian. Itu akan nanti saya ingin dengar langsung dari lapangan apa sih yang jadi penyebabnya dan kemudian apa solusinya. Misalnya apakah memerlukan varietas unggul di situ yang tahan cuaca misalnya atau yang lain,” ujarnya.