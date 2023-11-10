Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi Ngobrol Bareng Presiden FIFA, Sebelum Berikan Tanda Kehormatan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |09:50 WIB
Momen Jokowi Ngobrol Bareng Presiden FIFA, Sebelum Berikan Tanda Kehormatan
Momen Jokowi ngobrol bareng Presiden FIFA sebelum berikan tanda kehormatan bintang jasa. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Sebelum prosesi pemberian Tanda Kehormatan dimulai, Jokowi bersama dengan Presiden FIFA dan beberapa pihak lainnya berbincang bersama pada satu meja yang cukup panjang.

Presiden Jokowi tampak terlihat berbincang dengan Gianni. Terlihat keduanya saling melempar senyum dan tawa.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi akan memberikan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.

"Hari ini, rencananya akan dijadwalkan pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden FIFA. Karena ada beberapa agenda Bapak Presiden hari ini yg juga dihadiri Presiden FIFA. Pertama, Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dari Presiden kepada Presiden FIFA di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Jumat (10/11/2023).

Presiden Jokowi, kata Ari, akan ikut serta menemani Gianni untuk meresmikan Kantor FIFA. Rencananya FIFA akan berkantor di Menara Mandiri II Jakarta.

Halaman:
1 2
      
