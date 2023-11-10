Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pasukan TNI Sukses Hadang Tank Israel di Perbatasan Lebanon

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |10:01 WIB
Kisah Pasukan TNI Sukses Hadang Tank Israel di Perbatasan Lebanon
Ilustrasi untuk kisah pasukan TNI sukses hadang tank Israel di Lebanon (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Kisah pasukan TNI sukses hadang tank Israel di perbatasan Lebanon mungkin jarang terdengar oleh publik. Sebelumnya, aksi tersebut sempat diabadikan dalam sebuah video yang viral di media sosial pada 2 Juni 2020 silam.

Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen Victor Hasudungan Simatupang kala itu mengkonfirmasi jika hal tersebut benar adanya. Adapun aksi tersebut dilakukan prajurit TNI di daerah Blue Line yang merupakan wilayah netral di perbatasan Lebanon-Israel.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023) kisah pasukan TNI sukses hadang tank Israel di perbatasan Lebanon bermula ketika pasukan Israel Defence Forces (IDF) memasuki wilayah Blue Line dengan menggunakan Tank Merkava.

Pasukan Lebanese Armed Force (LAF) yang tengah melakukan patroli pun menyadari pasukan Israel mendekat. Sebelumnya Tank Merkava Israel dilaporkan sempat meninggalkan lokasi, namun kemudian kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan manuver latihan dengan pasukan darat.

Menyadari hal tersebut, pasukan Lebanon dengan 16 senjata M16 pun merapat ke lokasi untuk bergabung bersama pasukan patroli yang lain.

Dalam keterangan tertulis Kabidpentinter Puspen TNI Kolonel Laut (KH) H. Agus Cahyono, dikatakan peristiwa tersebut terindikasi adanya pertikaian antara kedua belah pihak. Bahkan pasukan Lebanon sudah bersiap dengan bersenjatakan peluncur granat anti tank.

Pasukan TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB yang dipimpin oleh Mayor Inf Handi Wibowo selaku Komandan Kompi Alfa juga datang ke lokasi. Pasukan berkekuatan 23 orang ini memposisikan diri di antara IDF dan LAF dengan mengibarkan bendera PBB.

