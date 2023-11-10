Hari Pahlawan Momentum Bangun Masyarakat Lebih Produktif

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan Hari Pahlawan, yang diperingati setiap 10 November, untuk membangun masyarakat menjadi lebih produktif.

“Selamat Hari Pahlawan 10 November 2023,” ujar Hary Tanoe pada laman Instagram miliknya, Jumat (10/11/2023).

Ia menekankan, Partai Perindo merupakan wadah perjuangan untuk mempercepat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

“Membangun masyarakat yang belum produktif menjadi produktif, agar semakin banyak mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga cita-cita kemerdekaan: Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila, bisa diwujudkan,” ucap Hary Tanoe.

(Erha Aprili Ramadhoni)