Profil Ratu Kalinyamat, Pahlawan dari Jawa Tengah yang Terkenal sebagai Penguasa Pesisir Utara

JAKARTA - Mengulik profil almarhum Ratu Kalinyamat, pahlwan nasional asal Jawa Tengah menarik untuk dikulik. Dia merupakan wanita tangguh dari Jepara mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional. Ratu Kalinyamat merupakan sosok yang memegang peranan penting di Jepara.

Berikut ini profil almarhum Ratu Kalinyamat, pahlwan nasional asal Jawa Tengah:

Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana, adalah seorang penguasa perempuan di Jepara pada abad ke-16. Dikutip dari Jurnal Elektronik Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya yang ditulis oleh Septina Alianingrum dengan judul Perempuan Penguasa Jepara 1549-1579, Ratu Kalinyamat merupakan penguasa perempuan pertama Kerajaan Demak ketika Kerajaan Demak mengalami konflik politik antara keturunan Raden Patah dan muncul di panggung sejarah Indonesia ketika mengalami kemunduran akibat perebutan kekuasaan.

Ratu Kalinyamat adalah cucu dari Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Raden Patah memiliki empat orang putra. Putra sulungnya bernama Ratu Mas, sedangkan putra keduanya bernama Adipati Unus yang kemudian menjadi raja kedua Kerajaan Demak.