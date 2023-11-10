Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenkumham Tersangka, Mahfud MD : Penegakan Hukum Tak Pandang Bulu

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |11:26 WIB
Wamenkumham Tersangka, Mahfud MD : Penegakan Hukum Tak Pandang Bulu
Wamenkumham tersangka, Mahfud MD : Penegakan hukum tak pandang bulu. (MPI/Widya Michella)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau yang karib disapa Prof Eddy Hiariej sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Mohammad Mahfud MD mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dinilai tidak pandang bulu untuk menangkap sejumlah pejabat negara yang tersandung korupsi.

"Iya proses hukum berjalan dan menurut saya KPK ketika bicara penegakan hukum harus tidak pandang bulu dan itu dibuktikan. Meskipun banyak kritik terhadap KPK, tapi dia sudah membuktikan tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah atau semua itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan," kata Mahfud

usai upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan hari pahlawan 2023 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, pada Jumat (10/11/2023).

Penetapan tersangka itu juga sebelumnya telah menggunakan sejumlah alat bukti. Sehingga alat bukti itu tinggal diuji di pengadilan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185153//kpk-wvOS_large.jpg
KPK Bantah Rp300 Miliar yang Dipamerkan Hasil Pinjaman Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185150//nadiem_makarim-ACZh_large.jpg
Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185132//kpk-3btO_large.jpg
KPK Terus Gali Keterangan Biro Perjalanan Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185115//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-uQpv_large.jpg
Kejagung Tepis Kabar Tukar Guling Perkara dengan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185104//kpk_pamerkan_uang_rp300_miliar_di_gedung_merah_putih-xWr0_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hadirkan Tumpukan Uang Rp300 Miliar dalam Kasus PT Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185094//juru_bicara_kpk_budi-2Epf_large.jpg
Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Divonis 4,5 Tahun Penjara, Begini Respons KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement