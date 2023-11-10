Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanimbar Maluku Diguncang 115 Kali Gempa Usai Gempa Magnitudo 7,2

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |11:41 WIB
Tanimbar Maluku Diguncang 115 Kali Gempa Usai Gempa Magnitudo 7,2
Tanimbar Maluku diguncang 115 kali gempa usai gempa magnitudo 7,2. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan Tanimbar, Maluku telah diguncang gempa sebanyak 115 kali usai gempa utama dengan magnitudo 7,2.

"Hasil monitoring BMKG untuk gempabumi Laut Banda M7,2 8 November 2023 pukul 11:52:53 WIB hingga 10 November 2023 pukul 11:10:00 WIB menunjukkan adanya 115 aktivitas gempabumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M6,8," ucap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya, Jumat (10/11/2023).

Gempa susulan terakhir terjadi dengan magnitudo 6,0 hari ini pukul 10.50.38 WIB. Episenter gempa terletak pada koordinat 5,97° LS ; 130,21° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 253 Km arah Barat Laut Tanimbar, Maluku pada kedalaman 53 km.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9," kata Daryono.

Daryono mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
