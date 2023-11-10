Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,0 Guncang Tanimbar Maluku, Ini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |11:43 WIB
Gempa M6,0 Guncang Tanimbar Maluku, Ini Analisis BMKG
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Wilayah Tanimbar, Maluku kembali diguncang gempa susulan M6,0 pascagempa utama M7,2. Gempa terjadi Jumat 10 November 2023 pukul 10.50.38 WIB.

"Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,9," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,97° LS ; 130,21° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 253 Km arah Barat Laut Tanimbar, Maluku pada kedalaman 53 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan (kerak bumi).

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," papar Daryono.

Sementara itu, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Banda dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Daryono.

(Arief Setyadi )

      
