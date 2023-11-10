Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bantuan Indonesia Masuk ke Gaza

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:58 WIB
Bantuan Indonesia Masuk ke Gaza
Bantuan Indonesia sudah masuk Gaza (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ), mitra, dan masyarakat Indonesia telah memasuki wilayah Gaza, Palestina.

Perwakilan ERC (Egyptian Red Crescent) dr. Marwan dalam rapat bersama BAZNAS dan KBRI Kairo, pada Kamis malam (9/11/2023) mengungkapkan, sebanyak 600 truk bantuan kemanusiaan dari Indonesia termasuk BAZNAS telah berhasil masuk ke Gaza melalui gerbang Rafah, Mesir.

"Gudang-gudang bantuan di Mesir saat ini sudah tidak penuh oleh barang karena penyaluran ke Gaza sudah lancar," ujar Marwan dikutip dalam keterangannya, Jumat (10/11/2023).

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA mengatakan, BAZNAS menerima informasi dari KBRI Kairo bahwa Duta Besar Indonesia untuk Mesir Dr. (HC) Lutfi Rauf, MA juga menyaksikan bantuan dari BAZNAS telah masuk ke Gaza.

"Alhamdulillah bantuan tahap pertama yang kami kirim ini lancar, dan tidak mendapat hambatan-hambatan. Semoga pengiriman bantuan untuk selanjutnya pun dapat berjalan dengan lancar," ujar Kiai Noor.

 BACA JUGA:

Kiai Noor menyampaikan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI, KBRI Kairo dan ERC untuk memastikan serta memantau pengiriman bantuan kemanusiaan ini berjalan dengan baik.

Tidak hanya itu, Kiai Noor juga memastikan, donasi kemanusiaan masyarakat yang dititipkan ke BAZNAS 100 persen disalurkan untuk membantu masyarakat Palestina.

"Kami berharap bantuan kemanusiaan yang telah memasuki Gaza ini dapat segera didistribusikan kepada masyarakat Palestina, dan mudah-mudahan dapat meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita di sana," ucapnya.

