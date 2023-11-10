Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

126 Rumah Warga Sukabumi Rusak Dilanda Angin Kencang, BNPB : Waspada Cuaca Ekstrem

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:30 WIB
126 Rumah Warga Sukabumi Rusak Dilanda Angin Kencang, BNPB : Waspada Cuaca Ekstrem
Ilustrasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 126 unit rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengalami kerusakan setelah dilanda angin kencang yang disebabkan cuaca ekstrem pada Kamis (9/11/2023).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, tercatat sebanyak 79 unit rumah alami rusak ringan, 2 unit rumah rusak sedang dan 1 unit rumah rusak berat di Desa Cidahu dan 44 unit rumah alami rusak ringan di Desa Girijaya.

Terjangan angin tersebut juga mengakibatkan tiga pohon tumbang. Dilaporkan beberapa warga yang rumahnya alami kerusakan memilih mengungsi ke tempat kerabat yang tidak terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Abdul Muhari mengingatkan beberapa zona musim di Indonesia sudah memasuki musim hujan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat ketika turun hujan dan angin kencang untuk tidak berlindung di dekat pohon dan baliho yang rawan roboh saat angin kencang. Selain itu, lakukan pemangkasan ranting pohon yang rapuh dan rawan patah saat angin kencang," ujar Abdul Muhari, Jumat (10/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada Sabtu (11/11) dan Minggu (12/11) siang hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat.

(Angkasa Yudhistira)

      
