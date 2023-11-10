KPK Geledah Rumah Anggota DPR Sudin di Cimanggis, Begini Situasinya

DEPOK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin di Raffles Hills Cibubur, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jumat (10/11/2023) malam.

"Informasi yang kami peroleh benar, dan kegiatan saat ini masih berlangsung," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi rumah mewah di Blok E2 No.31 Raffles Hills sedang digeledah tim penyidik komisi antirasuah. Terparkir 5 unit Toyota Innova yang diduga kendaraan tim penyidik KPK di jalan depan rumah Sudin.

Terlihat aparat kepolisian bersama security komplek Raffles Hills berjaga di area pekarangan rumah dua lantai tersebut. Terlihat diduga hordeng ruang kerja Sudin ditutup saat mengetahui keberadaan awak media.

Sebelumnya, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin pada Jumat (10/11/2023).

Pemanggilan Sudin itu terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret nama eks Menteri Pertanian (Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Benar sesuai jadwal, untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dengan Tersangka SYL dll, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi di hari Jumat (10/11) bertempat di gedung Merah Putih KPK atas nama Sudin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu 8 November 2023.