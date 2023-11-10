Mutasi 105 Anggota TNI, Letjen Cantiasa Ditunjuk Jadi Wakil Kepala BIN

JAKARTA - Sebanyak 105 anggota TNI dari berbagai pangkat dimutasi oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono pada Kamis 9 November 2023.

Dari mutasi itu berdasar Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1286/XI/2023 yang beredar di kalangan awak media.

Di urutan pertama ada nama Letjen TNI I Nyoman Cantiasa yang sebelumnya menjabat Koorsahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat kini ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Tertulis dalam keterangan Sertijab jabatan baru Cantiasa masih menunggu Keppres.

Kemudian adapula nama Letjen TNI Arif Rahman yang sebelumnya menjabat Dankodiklatad kini diangkat menjadi Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat.

Surat tersebut ditandatangani Yudo Margono, surat keputusan itu juga ditembuskan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala BIN Budi Gunawan.

(Angkasa Yudhistira)