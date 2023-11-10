Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi 105 Anggota TNI, Letjen Cantiasa Ditunjuk Jadi Wakil Kepala BIN

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:12 WIB
Mutasi 105 Anggota TNI, Letjen Cantiasa Ditunjuk Jadi Wakil Kepala BIN
Ilustrasi BIN (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebanyak 105 anggota TNI dari berbagai pangkat dimutasi oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono pada Kamis 9 November 2023.

Dari mutasi itu berdasar Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1286/XI/2023 yang beredar di kalangan awak media.

Di urutan pertama ada nama Letjen TNI I Nyoman Cantiasa yang sebelumnya menjabat Koorsahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat kini ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Tertulis dalam keterangan Sertijab jabatan baru Cantiasa masih menunggu Keppres.

Kemudian adapula nama Letjen TNI Arif Rahman yang sebelumnya menjabat Dankodiklatad kini diangkat menjadi Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat.

Surat tersebut ditandatangani Yudo Margono, surat keputusan itu juga ditembuskan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala BIN Budi Gunawan.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185274/tni-b73K_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Bantu Korban Letusan Gunung Semeru hingga Terjang Banjir Lahar Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196/tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444/dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182980/tni-wxTk_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement