JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi 105 perwira tinggi. Mutasi tersebut berdasar Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023.
Salah satunya adalah Letjen Arif Rahman dari Dankodiklatad menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Selain itu, sejumlah perwira tinggi lainnya juga mengalami mutasi jabatan.
Di antaranya ada Letjen I Nyoman Cantiasa dari Koorsahli KSAD menjadi Wakil Kepala BIN.
Kemudian Letjen Sonny Aprianto dari Arsintel Panglima TNI menjadi Koosahli KSAD.
(Angkasa Yudhistira)