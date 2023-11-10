Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

105 Anggota TNI Dimutasi, Letjen Arif Rahman Jadi Wakil KSAD

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:34 WIB
105 Anggota TNI Dimutasi, Letjen Arif Rahman Jadi Wakil KSAD
Ilustrasi (Foto : tni.mil.id)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi 105 perwira tinggi. Mutasi tersebut berdasar Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023.

Salah satunya adalah Letjen Arif Rahman dari Dankodiklatad menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Selain itu, sejumlah perwira tinggi lainnya juga mengalami mutasi jabatan.

Di antaranya ada Letjen I Nyoman Cantiasa dari Koorsahli KSAD menjadi Wakil Kepala BIN.

Kemudian Letjen Sonny Aprianto dari Arsintel Panglima TNI menjadi Koosahli KSAD.

(Angkasa Yudhistira)

      
