Jokowi Temui Presiden AS Joe Biden Usai Hadiri KTT OKI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait hasil pertemuan KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi.

Dari KTT OKI di Riyadh Jokowi mengungkapkan dirinya akan melanjutkan perjalanan ke Washington DC pada 12 November.

"Kunjungan ini merupakan kesempatan baik untuk menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai Gaza dengan Presiden (Amerika Serikat) Joe Biden," ujar Jokowi, Jumat (10/11/2023).

Kunjungan tersebut kata Jokowi juga merupakan kesempatan baik untuk langsung menyampaikan hasil KTT OKI di Riyadh yang mencerminkan solidaritas negara-negara OKI untuk membela keadilan dan kemanusiaan.

"Dari Washington DC saya akan menuju San Francisco untuk menghadiri KTT APEC, dan isu pembangunan berkelanjutan, pembangunan inklusif menjadi dua isu yang akan dibawa Indonesia dalam KTT tersebut," lanjutnya.

Disela-sela KTT APEC, pertemuan bilateral dengan kalangan pebisnis akan di rombongan Jokowi selama di negara Paman Sam.

"Saya dan rombongan akan meninggalkan San Francisco 17 November dan kembali ke tanah air," kata Jokowi.