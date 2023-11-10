Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pertegas Seruan Gencatan Senjata Israel-Hamas di KTT OKI

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:01 WIB
Jokowi Pertegas Seruan Gencatan Senjata Israel-Hamas di KTT OKI
Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan penekanan penting agar ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dengan Hamas di Gaza. Hal tersebut akan disampaikan Jokowi dalam KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi.

"Saya akan pertegas seruan agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat diperbesar," ujar Jokowi, Jumat (10/11/2023) malam.

Dalam Keterangan Pers Presiden Jokowi, Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, pukul 22.00 WIB yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menerangkan alasan dirinya berpergian ke Riyadh.

"Bapak ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air Malam ini saya bersama dengan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan ke Riyadh Arab Saudi," ucap Joko Widodo.

Keberangkatan Jokowi ke Riyadh disebut untuk membahas terkait serangan Israel ke Gaza Palestina.

"Untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang akan membahas situasi di Gaza," jelas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan KTT tersebut sangat penting artinya sebagai upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel atas bangsa Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement