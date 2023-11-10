Jokowi Pertegas Seruan Gencatan Senjata Israel-Hamas di KTT OKI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan penekanan penting agar ada gencatan senjata dalam perang antara Israel dengan Hamas di Gaza. Hal tersebut akan disampaikan Jokowi dalam KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi.

"Saya akan pertegas seruan agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat diperbesar," ujar Jokowi, Jumat (10/11/2023) malam.

Dalam Keterangan Pers Presiden Jokowi, Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, pukul 22.00 WIB yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menerangkan alasan dirinya berpergian ke Riyadh.

"Bapak ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air Malam ini saya bersama dengan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan ke Riyadh Arab Saudi," ucap Joko Widodo.

Keberangkatan Jokowi ke Riyadh disebut untuk membahas terkait serangan Israel ke Gaza Palestina.

"Untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang akan membahas situasi di Gaza," jelas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan KTT tersebut sangat penting artinya sebagai upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel atas bangsa Palestina.