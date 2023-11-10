Dinilai Lindungi Konsumen, Pemkot Semarang Raih 2 Penghargaan Kemendag

Semarang- Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus dalam Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen yang digelar Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Kota Semarang mendapatkan dua penghargaan, sebagai daerah tertib ukur dan penghargaan pasar SNI.

Penghargaan secara langsung diserahkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Hotel Pullman Bandung, Jumat (10/11). Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, bahwa penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi bagi pemerintah Kota Semarang.

"Bapak Menteri Perdagangan secara langsung menyerahkan dua kategori penghargaan untuk Kota Semarang. Yaitu SNI pasar rakyat dan daerah tertib ukur," kata Mbak Ita sapaan akrab wali kota.

Menurut Mbak Ita, Kota Semarang menjadi satu-satunya kota yang mendapatkan dua penghargaan, dan hal ini tentunya merupakan satu semangat agar semua pasar di Kota Semarang bisa ber-SNI.

"Dari Dinas Perdagangan juga harus mensupport, mengawasi, dan memantau agar semua pasar bisa sesuai SNI," katanya.